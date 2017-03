Keisuke Honda è ancora formalmente al Milan, ma la sua avventura rossonera è finita da tempo. Titolare lo scorso anno con Mihajlovic e Brocchi, ma abbandonato da Montella, che gli ha preferito Suso, esploso in questa stagione. Dal 2014 è stato decisivo più per gli introiti portati con sponsor e tifosi, che sul campo, e ora il club rossonero aspetta solo la fine del contratto. Il giapponese ha parlato, al suo ritorno in patria in occasione della sosta con le Nazionali, a Nikkan Sports Daily, sfogandosi per la sua attuale situazione: "Io capisco le persone che pensano sia strano che uno che non gioca per il club possa giocare in Nazionale. Certamente, non solo nel Giappone o nel mondo del calcio o in qualsiasi altro sport ci si pone questo problema".



RENDIMENTO - Il suo contratto andrà in scadenza a fine stagione, e il Milan non sembra intenzionato a rinnovarlo: a maggior ragione visti i 95' complessivi disputati nelle 6 apparizioni stagionali. Zero gol e zero assist e zero occasioni, un bottino certamente amaro.



IL PRECEDENTE - "Qua non parla mai, ma quando va in Giappone parla sempre", virgolettato firmato Sinisa Mihajlovic, che scherzando (probabilmente non troppo) l'aveva punzecchiato per una sua frase sempre riportata dalla stampa giapponese. In quel caso Honda si lamentò così "Non è possibile lavorare bene e crescere cambiando un allenatore all'anno", mascherandosi poi dietro ad alcuni errori di traduzione dal giapponese all'italiano.