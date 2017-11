Nome nuovo per il centrocampo dell’Atalanta. Il club orobico ha infatti messo gli occhi su Patrik Hrosovsky, centrocampista classe 1992 del Viktoria Plzen e della Slovacchia, autore fino a questo momento di una stagione straordinaria con la formazione ceca.

172 centimetri di esplosività, Hrosovsky è dotato di una buona tecnica ed è molto bravo in fase di interdizione. Nel 4-2-3-1 del tecnico del Viktoria Plzen Pavel Vrba viene schierato come centrocampista difensivo e ricopre il ruolo di regista, abbassandosi molto spesso sulla linea dei difensori per impostare le trame offensive della sua squadra.



CI PROVA A GENNAIO? - In questa stagione, il 25enne sta sorprendendo tutti grazie all’alto rendimento. Il merito è di Vrba, tecnico esperto che sta valorizzando il centrocampista slovacco. Dopo Barak, potrebbe essere proprio il calciatore del Viktoria Plzen a sbarcare nel campionato italiano. Con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League in tasca, il club di Percassi lo sta seguendo attentamente per capire se si tratta del profilo ideale per il centrocampo di Gasperini e tentare l’affondo già nel mercato di gennaio. Difficile che il Viktoria Plzen possa privarsi di lui, ma un’offerta irrinunciabile del club orobico e la volontà del calciatore di arrivare in Serie A potrebbero far cambiare idea alla dirigenza del club ceco.