Dario Hubner ha parlato a Milannews.it di Carlos Bacca e Filippo Inzaghi: ''Con le giuste proporzioni penso che Bacca sia la fotocopia di Inzaghi. Pippo non era uno che ti veniva incontro, a Pippo bisognava dare la palla in area e lui la girava in porta di prima o dopo averla stoppata. Bacca è un attaccante nato così e per fargli fare gol bisogna metterlo in condizione di calciare in porta. Fa fatica nell'uno-due, perchè non è abituato, però sotto porta è micidiale e sbaglia davvero poco nello stop e tiro o nella conclusione al volo''.