Con un nuovo comunicato ufficiale apparso sul sito del club, l'Hull City ha confermato le notizie positive della serata di ieri arrivate per Ryan Mason. Il centrocampista era stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo lo scontro testa contro testa con Gary Cahill che gli aveva procurato una frattura cranica con conseguente piccola emorragia cerebrale.



Operato al St Mary's Hospital, il giocatore oggi è cosciente, ha ricevuto le visite del capitano Michael Dawson,del dottor Marc Waller e dal dirigente del club Matt Wild. Mason è cosciente, vigile, parla dell'incidente di ieri, ma verrà tenuto sotto osservazione in ospedale per i prossimi giorni in cui il club rimarrà in contatot con il giocatore e con la sua famiglia.