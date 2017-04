Secondo la stampa inglese l'Hull City starebbe monitorando Mathias Jorgensen meglio conosciuto come Zanka in forza al Copenaghen. Il centrale difensivo, autore di due reti nella fase a gironi della Champions League, ha dichiarato alla stampa danese di essere attratto dalla Premier League.



Il giocatore andrà in scadenza a Giugno 2018. Potrebbe essere importante per il club danese portare avanti la trattativa per non perdere il difensore a costo zero. L'eventuale permanenza in Premier delle tigri nella prossima stagione sarà un elemento importante.