Attimi di grande paura sono stati vissuti nel corso della sfida fraAl minuto 21, dopo uno scontro testa contro testa con il centrale dei Blues,, il centrocampista centraleè stato costretto a lasciare il campo per venire trasportato d'urgenza in ospedale.l'esito degli accertamenti con Mason che è stato operato d'urgenza e, per ora, non è più in pericolo di vita anche se rimarrà per almeno due notti sotto controllo in ospedale.