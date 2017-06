La rivista Four Four Two ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori sulla scena internazionale, premiando Antonio Conte come numero uno al mondo. La motivazione è la seguente: "Ha dimostrato di poter allenare in Paesi diversi, a vari livelli, ottenendo promozioni e titoli. La trasformazione del Chelsea sotto Conte e' notevole, hanno vinto la Premier finendo 10 posizioni sopra rispetto alla stagione precedente, con 43 punti in piu". Secondo posto, invece, per Zinedine Zidane, fresco vincitore della seconda Champions League di fila sulla panchina del Real Madrid. Al terzo posto il mister della Juventus, Massimiliano Allegri, che ha portato due volte in tre anni i bianconeri a un passo dal Triplete. Seguono Diego Simeone e José Mourinho. Gli altri allenatori italiani: Maurizio Sarri 14°, Gian Piero Gasperini 19°, Eusebio Di Francesco 23°, Luciano Spalletti 24° e Massimo Carrera 44°.