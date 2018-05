L’Arsenal lo ha puntato da tempo, ma per i bookmaker il futuro di Massimiliano Allegri sarà ancora con la Juventus. Alla vigilia della finale di Coppa Italia e a un passo dal settimo scudetto consecutivo per i bianconeri, i quotisti confermano le intenzioni dell’ad Beppe Marotta, che non vuole separarsi dall’allenatore. Sul tabellone Snai, dunque, la conferma di Allegri è favorita a 1,60, mentre l’opzione Ancelotti - il nome più caldo in caso di addio del tecnico toscano - è offerta a 4,25. Nel radar bianconero c’è anche Simone Inzaghi, piazzato al momento a 12,00; ancora più lontano il ritorno di Antonio Conte, offerto a 20 volte la posta.