Molti club, soprattutto piccoli, ora dovranno tremare. La Fifa e la FifPro, il sindacato dei calciatori, hanno raggiunto un’intesa (ancora da ratificare) che permetterà ai giocatori di lasciare le loro squadre se non vengono pagati in tempo. "Tutti vogliamo essere retribuiti per il lavoro che facciamo", ha spiegato il canadese Victor Montagliani, capo della commissione che si occupa dei rapporti tra giocatori, club e campionati, commissione in cui ha un ruolo di spicco anche Evelina Christillin e ai cui lavori ha partecipato anche Gianni Infantino.



L’intesa coinvolge anche l’Eca (l’associazione dei club europei) e il Forum delle leghe mondiali. La Fifa ha fatto sapere che in cambio la FifPro ritirerà l’istanza presentata alla Commissione Europea contro il sistema dei trasferimenti. Finora i giocatori rischiavano di aspettare fino a due anni prima di liberarsi dai club che non pagavano. Ora, dopo tre mesi senza stipendio, potranno chiedere di svincolarsi e nel giro di 5 mesi e mezzo lasciare la società di appartenenza. L’accordo dovrebbe essere ratificato entro marzo e potrebbe incidere su parecchi campionati, soprattutto minori. Come si legge sul Corriere della Sera, anche in serie A ci sono stati casi di stipendi non pagati e sono diverse le squadre non puntuali nei pagamenti. Da uno studio condotto su circa 14 mila giocatori in 54 Paesi, è emerso che almeno il 10 per cento negli ultimi due anni, ha avuto ritardi nei pagamenti.