Non ha apprezzato la nuova Roma e non lo ha certo nascosto. Nella pancia dell'Olimpico, dopo il soffertissimo 0-0 contro l'Atletico Madrid, Edin Dzeko sfoga tutta la sua frustrazione. "Ho fatto tanti gol lo scorso anno, adesso sarà più difficile, in partita non ho toccato tanti palloni e speriamo che in futuro ne toccherò di più in modo da fare anche gol. Si sente la mancanza di Salah oltre che di Totti. Loro in campo mi sono stati sempre vicino, così come Nainggolan. Con questo sistema di gioco sono tutti più distanti. Con pazienza riusciremo a crescere".