Forse il regalo più grande. Sicuramente il più bello da scartare, quello a cui sarai eternamente grato. E' vero: ti ha tradito, ti ha lasciato in lacrime nel 2002 dopo uno scudetto svanito sul più bello, ti ha spezzato il cuore quando ha deciso di esultarti in faccia dopo un gol nel derby con la maglia del Milan; ma nel '97-98 hai visto cose che nei campi europei sono rimaste inedite che tu, nel tuo campetto, hai provato inutilmente a rifare. Luis Nazario de Lima Ronaldo, il regalo che Massimo Moratti ha fatto all'Inter nell'estate del '97, il regalo più prezioso (pensando al mercato) in 110 anni di storia, suscita sempre un certo effetto se, in quella stagione, lo hai atteso come nessun altro.



LA NOVITA' CHE FA INNAMORARE - Davanti alla tv, in quell'amichevole contro il Manchester United in cui è stato presentato, tutti hanno provato invidia per quei bambini che lo hanno sommerso in tanti piccoli abbracci: possibile che quel ragazzo col sorriso da eterno adolescente fosse così forte? Sì. 10 sulle spalle e... doppi passi, scatti, pallonetti, elastici, velocità di gambe e d'esecuzione mai vista prime. Il padre del calciatore moderno. Solitamente la novità spaventa (Valdano, la prima volte che lo vide, disse: "Sembrava che finisse fuori, e invece la raggiungeva; sembrava che fosse in vantaggio il difensore, invece arrivava prima lui; sembrava che fosse del portiere, invece era gol. Il problema è che io misuravo la sua velocità in termini umani e Ronaldo è un portento fisico che fa saltare tutte le previsioni di tempo e distanza"), bisogna far passare del tempo per accettarla. Ma Ronaldo, perenne eccezione, lo si è amato subito.



CHE GOL! - E, per i 110 anni compiuti oggi dall'Inter, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 gol più belli realizzati da Ronaldo, il Fenomeno, con la maglia nerazzurra. Qualcosa di unico, raro, che non si vedrà più. Giusto per fare un esempio: chi danzerà nuovamente sul fango di un campo impraticabile come ha fatto lui? Chi? Parafrasando Federico Buffa: "C'è una chance infinitesimale che rinasca un altro come Cristiano Ronaldo, ma non ce n'è nessuna neanche infinitesimale che nasca un altro come Luis Nazario de Lima Ronaldo".



@AngeTaglieri88

