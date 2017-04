Omar Gabriel Batistuta, leggenda dell'Argentina e in Italia con le maglie Fiorentina, Roma e Inter, è recentemente incappato in uno spiacevole episodio: entrato nello spogliatoio dell'Albiceleste, non è stato riconosciuto da alcuni giocatori. Un fatto che ha mandato su tutte le furie Diego Armando Maradona, che a DirecTV si sfoga: "Mi è venuto da piangere quando l'ho saputo, persino mio nipote Benjamin che ha 8 anni sa chi è! E' inammissibile che alcuni giocatori non lo abbiano salutato. Per me è colpa anche del tecnico che avrebbe dovuto spiegare a tutti chi fosse".