Mario Mandzukic con grande probabilità salterà la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in scena domani sera al San Paolo, a causa dello stesso infortunio che ne aveva messo in discussione la presenza già nel posticipo domenicale di campionato. Quelli per Mario Mandzukic, però, sono giorni particolari per un altro motivo: il mercato. Voluto fortemente da molti club, e probabilmente tra i più sacrificabili della rosa bianconera - purchè si reinvesta il capitale guadagnato dalla cessione - oltre che recapito di un regalo di un ammiratore speciale.



DVD DAL BESIKTAS - Un dono particolare, un omaggio che arriva direttamente dal presidente del Besiktas che, per provare a convincere Mandzukic ad accettare l'offerta turca, ha deciso di inviargli un dvd con le immagini dell'infuocata curva bianconera di Turchia. Da un bianconero a un altro: tifo e cuore per convicere un uomo tutto grinta e passione.