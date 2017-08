Sarà ancora il Milan di Suso, sempre più eletto come leader tecnico della squadra. Vincenzo Montella gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, lo spagnolo ha risposto con un gol e un assist nella sfida di domenica scorsa a Crotone. Piace questa nuova versione del numero 8 rossonero, che ha lavorato molto in estate anche nel cercare di variare il suo gioco da mancino puro.



SPERANZA ROSSA - La crescita del folletto di Cadice negli ultimi 18 mesi è stata esponenziale. La cura Gasperini al Genoa, le conferme in rossonero con Montella dopo le incomprensioni con Mihajlovic: Suso è diventato un giocatore importante, tanto da aver attirato le attenzioni del commissario tecnico della Spagna Julen Lopetegui. Domani è attesa la lista dei convocati della Furie Rosse per le gare contro Italia e Liechtenstein valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Suso nutre molte speranze per quella che sarebbe la prima chiamata nella Roja dopo aver fatto benissimo con l'Under 21.



RINNOVO VICINO - Al centro di tante voci di mercato, anche recentemente, Suso ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro. Vuole contribuire al rilancio del Milan, un sentimento condiviso anche dal club. Mirabelli è in contatto continuo con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, tanto che già la prossima settimana è previsto un incontro per provare a siglare l'intesa. Il giocatore si aspetta un adeguamento economico sostanzioso, si va verso un accordo da quasi 3 milioni a stagione fino al 2021. Saranno i giorni di Suso, tra rinnovo e prima convocazione nella Spagna.