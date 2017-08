"C'est l'amour" cantava Edith Piaf. "Ah, mon amì... c'est l'amour" recitava il Genio della lampada in Aladdin. Per le vie di Parigi, e con l'accento francese, l'amore è più... romantico: meno cuoricini e più passione, meno lustrini e più sentimento. E non a caso in Francia, nelle vicinanze di Parigi, la città dell'amore, più precisamente a Neuilly-sur-Seine, in città c'è chi sta lanciano segnali d'amore a... Marco Verratti.



I <3 VERRATTI - Un manifesto, affisso su numerosi semafori della cittadina francese, diventato già tormentone: "I love Marco Verratti". Un ammiratore segreto, secondo Le Parisien, per il Gufetto di Manoppello, non brillantissimo in campo in questo inizio di stagione. Il Barcellona lo aveva sedotto, lanciandogli segnali d'amore con le parole dei grandissimi come Xavi e Iniesta. Ora ci prova qualcun altro. In modo più spartano, ma sempre romantico. Del resto, siamo vicino a Parigi...