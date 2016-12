crisi del calcio Italiano...mi vien quasi da ridere quando si pronunciano queste parole.La parola crisi serve per descrivere un momento più o meno lungo di difficoltà, ma quando questo momento dura ormai da 16 anni la si può ancora usare? Io credo proprio di no. La verità è semplicemente un'altra e cioè che dall'inizio del nuovo millennio il calcio italiano non è più stato al passo con i tempi ed è rimasto prigioniero dei propri gloriosi ricordi. Per rendercene conto in maniera concreta,Sono state calcolate in base ai punti che troverete nella legenda sotto l'articolo.Le classifiche parlano da sole e non hanno bisogno di troppe considerazioni, se non per il fatto cheLo schiacciante primato degli spagnoli (da soli hanno ottenuto quasi gli stessi risultati di Inghilterra, Germania e Italia messe insieme) si spiega con 8 Champions (4 Real e 4 Barca) e 8 Europa League ( 5 Siviglia, 2 Atletico,1 Valencia) nel corso degli ultimi 16 anni; praticamente gli Spagnoli hanno vinto un anno si e un anno no in entrambe le competizioni. Ma non basta, perché ai trofei vinti vanno aggiunte anche 4 finali di Champions e 3 finali di Europa League, 14 semifinali Champions e 7 di Europa League da parte di quelle Spagnole che non hanno vinto il trofeo o sono semplicemente arrivate alle semifinali delle due competizioni continentali. Il paragone con il resto d'Europa è semplicemente impietoso e ci fa capire che siamo di fronte ad un'anomalia mai vista prima nella storia del calcio. Perché i grandi cicli degli anni '70, '80 e '90 erano stati intensi e circoscritti in un periodo nettamente più breve, ma soprattutto non conditi da una simile quantità di finali e semifinali. Dal 1977 al 1984 le Inglesi vinsero 7 coppe dei Campioni in 8 anni, mentre le Italiane vinsero ben 8 coppe Uefa dal 1989 al 1999.La Spagna invece sembra aver superato i limiti temporali dei cicli da un decennio, anzi ormai veleggia in maniera decisa verso un ciclo che possiamo tranquillamente definire ventennale.Che dire, evidentementein questi tre settori inglesi, italiani e tedeschi dovrebbero essere superiori, eppure alla fine a vincere sono sempre gli spagnoli. Bravissimi per carità, ma adesso, dopo tanti applausi, sarebbe veramente anche il caso di capire come fanno dopo la bellezza di 16 lunghi anni.1 Barcellona 532 Real Madrid 523 Bayern 394 Chelsea 315 Siviglia 306 Milan 287 Liverpool 278 Man.Utd 249 Porto 2210 Atletico 2211 Inter 1312 Valencia 1213 Juventus 1114 Borussia Dortmund 815 Shaktar 716 Benfica 717 Galatasaray 618 Feyenoord 619 Cska Mosca 620 Zenit 6Champions League 10 puntiEuropa League 6Finale Champions 5Finale Europa Legaue 3Semifinale Champions 2Semifinale Europa League 1