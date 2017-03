Il quotidiano britannico Daily Mail ha stilato la classifica dei migliori giovani che militano nei maggiori campionati europei. Ecco la top 10 dei migliori astri nascenti, che vede un unico italiano:



1) Dele Alli conquista la medaglia d’oro. A 20 anni ha già conquistato i riflettori a centrocampo giocando da titolare inamovibile nel Tottenham. Per lui 39 presenze e 17 reti con gli Spurs, e rappresenta il futuro della nazionale inglese.



2) Alle sue spalle c’è Gianluigi Donnarumma, unico italiano presente nella top 10. Classe 1999 e una maturità invidiabile. Ha impressionato i maggiori club europei giocando tra i pali del Milan, e a detta di tutti sarà l’erede di Buffon.



3) Leroy Sane chiude il podio. Trequartista 21enne del Manchester City, ha superato la concorrenza, imponendosi agli occhi di Guardiola grazie ad una tecnica superiore alla media.



4) Kylian Mbappe:, 18 anni, è esploso con la maglia del Monaco, risultando decisivo sia in Ligue 1 e in Champions League. Tutte le big europee se lo contendono, pronte a spendere cifre stellari per aggiudicarsi il francese.



5) Youri Tielemans, centrocampista dell’Anderlecht, a 19 anni è la colonna del centrocampo. È ritenuto giocatori di maggiore personalità e qualità in Olanda e in Europa in generale guardando in prospettiva.



6) Sesto posto per Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe ’97 in forza al City. È già un giocatore importante della Nazionale brasiliana.



7) Raheem Sterling è uno dei punti di forza del Manchester City e della Nazionale inglese. 22 anni e talento da vendere.



8) Ousmane Dembelè ha 19 anni e si sta mettendo in mostra con il Borussia Dortmund, tra gol, assist, dribbling e velocità.



9) Nono posto per Renato Sanches, centrocampista classe ’97. Giocatore di potenza e qualità, nel palmares conta un Europeo vinto con il Portogallo, ed è di proprietà del Bayern Monaco.



10) Hector Bellerin dell’Arsenal chiude la top ten. Ha 22 anni e si è conquistato un posto da titolare con i Gunners.