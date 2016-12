Il Napoli vuole chiudere il 2016 alla grande. L'obiettivo è la quarta vittoria in campionato consecutiva, per mettersi a cinque punti dalla Juve, che però ha una partita in meno visto che salterà questo turno di campionato (recupero l'8 febbraio). Con un successo questa sera la squadra azzurra centrerebbe la terza vittoria di fila fuori casa. Adesso è la formazione che in trasferta ha segnato di più. Però la Fiorentina in casa è imbattuta (alla faccia della presunta crisi) e tra le mura amiche ha la miglior difesa in campionato. Sarri vorrebbe vincere ancora per chiudere l'anno con 100 gol (bisognerebbe fare due reti) e soprattutto a 40 punti, uno solo in meno rispetto lo scorso anno. Tradizione non positiva in Toscana, però, visto che il Napoli pur non perdendo dal 2009 ha ottenuto solo il 47% di risultati positivi.