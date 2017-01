Il CIES, l'Osservatorio Internazionale di Studi sullo Sport, ha stilato, grazie all'ausilio di un algoritmo, la classifica dei giocatori con il valore di mercato più alto. A sorpresa in vetta non ci sono né Messi, che con una valutazione di 170,5 milioni si deve accontentare del secondo posto, né Cristiano Ronaldo, solo settimo con i suoi 126,5 milioni. L'algoritmo considera, infatti, molte variabili tra cui anche l'età; ecco perché in top ten sono presenti due soli over 25, appunto Messi e CR7. In vetta c'è Neymar Jr. del Barcellona, brasiliano classe '92 che con i suoi 246,8 milioni di euro guarda tutti dall'alto; a completare il podio con i due blaugrana c'è Paul Pogba, ex giocatore della Juventus, con un valore stimato di 155,3 milioni.



LA SERIE A - Il primo rappresentante della Serie A è Paulo Dybala della Juventus, che si piazza 8° con i suoi 113,8 milioni di euro; appena fuori dai primi dieci, in 11° posizione, c'è il compagno di reparto della Joya, Gonzalo Higuain con 98 milioni di euro. Per trovare un altro giocatore del campionato italiano bisogna scendere fino al 18° posto di Mauro Icardi, capitano dell'Inter, valutato 77,7 milioni di euro. In top 50 sono presenti anche Mohamed Salah, 35°, con un costo stimato di 64,9 milioni e Miralem Pjanic, 50°, a quota 52,5 milioni. I primi italiani a comparire in classifica, invece, sono Andrea Belotti del Torino che si piazza al 66° posto, con 45,2 milioni, Leonardo Bonucci e Daniele Rugani della Juventus, rispettivamente 74° e 76°, con un valore stimato di 43 e 42,7 milioni di euro.



TOP 10 - Ecco la classifica dei primi dieci: 1) Neymar, 246,8 milioni; 2) Lionel Messi, 170,5 milioni; 3) Paul Pogba, 155,3 milioni; 4) Antoine Griezmann, 150,4 milioni; 5) Luis Suarez, 145,2 milioni; 6) Harry Kane, 139,2 milioni; 7) Cristiano Ronaldo, 126,5 milioni; 8) Paulo Dybala, 113,8 milioni; 9) Dele Alli, 110,5 milioni; 10) Eden Hazard, 101,5 milioni.