C'è stata, anche, la tripletta di Zlatan Ibrahimovic nella sfida di Europa League di ieri sera tra Manchester United e Saint Etienne, vinta 3-0 dai Red Devils. Tutti gli occhi degli spettatori non erano per il gigante svedese, ma per i fratelli Pogba: Paul contro Florentin, che per la prima volta si incontravano in una partita ufficiale.



ORGOGLIO DI MAMMA - E tra le tante persone sugli spalti c'era anche la mamma dei Pogba (foto da Twitter), che per l'occasione indossava una maglietta speciale, costituita per metà da quella dello United e per metà da quella del Saint Etienne.