In vista della partita col Palermo, Paulo Sousa fa la conta dei disponibili in difesa dove già da qualche mese ha riadattato Sanchez, in assenza di interpreti puri del ruolo. Oltre al colombiano e ad Astori però il terzo centrale sarebbe Gonzalo Rodriguez, ancora vittima di una forte contusione che gli ha fatto perdere Empoli e Inter. Oltre all'argentino si è aggiunto anche Tomovic alle probabili indisponibilità, tanto che in Sicilia il tecnico gigliato dovrà improvvisare una linea con il desaparecido Salcedo.