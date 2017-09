Quattro difetti da correggere a partire dalle prossime gare: l'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa la diagnosi alla Fiorentina, scrutandone i punti deboli.



IL TERZINO DESTRO - Il caso è ormai la nuvola di Fantozzi. Bruno Gaspar ha un evidentissimo difetto in fase difensiva, Vincent Laurini se la cava ma il curriculum è poco rassicurante per quanto riguarda il suo rapporto con l'infermeria.



L'ASSENZA DI BADELJ - Il centrocampista croato salterà la gara contro l'Atalanta. Un problema grosso, perché nessuno calamita palloni e verticalizza come lui. I sostituti, Sebastian Cristoforo e Carlos Sanchez, sono faticatori e non registi, un po' come Jordan Veretout.



A.A.A. CERCASI TREQUARTISTA - Marco Benassi non è un 'dieci'. Cyril Thereau coprirà le spalle a Giovanni Simeone contro l'Atalanta, ma serve altro dietro alla punta, ad esempio Valentin Eysseric. In attesa della speranza Riccardo Saponara.



POCHI TIRI DI SIMEONE - Solo un tiro nello specchio nelle ultime due gare giocate per l'attaccante argentino: altri compagni, pur non essendo centravanti, hanno calciato di più. Le sue corse sono utili per il pressing, ma dovrà gestirsi meglio.