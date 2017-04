Da VivoPerLei

MARRONI_1897



La visione (parziale) del match-clou dell'Atleti Azzurri d'Italia di ieri sera Venerdì 28 tra Dea e Juve mi ha fatto ammirare oltre che la solita solida Juventus la furia e la determinazione dei (giovani) ragazzi di Gasparini.

Anzi, per chi conosce un po' lo spirito della gente di Bergamo pare quasi che la feroce determinazione dei virgurli orobici ieri sera abbia incarnato alla perfezione la forza e l'orgoglio di questo popolo; ma a proposito: giocano sempre così con la bava alla bocca i nerazzurri? ...

Luca Borioni



Il nostro amico individua alcuni elementi distintivi di una apparente ripresa del calcio iniziale. Apparente solo perché non confermata dai risultati in Europa League, ma ci si può lavorare... Ma i segnali sono effettivamente incoraggianti e non è neppure da sottovalutare il fatto che, nonostante i record juventini, la Roma - che qualche pausa se l'è concessa - sia comunque ancora in corsa per il titolo. Il dettaglio più significativo è comunque rappresentato dall'esplosione di tanti giovani di sicuro talento. In questo senso la prossima stagione rappresenterà una verifica importante. Ci aspettiamo un bel passo avanti, anche sotto il profilo economico. Vedremo.

