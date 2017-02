Tensione crescente in casa Lazio. Keita è in lotta aperta con i tifosi biancocelesti e questa notte è esplosa la rabbia. Gli ultras hanno appeso infatti uno striscione fuori da Formello con il quale hanno voluto redarguire il giocatore e il compagno Tounkara, rei di aver preso parte ai tafferugli post-Chievo, e il messaggio è eloquente: ''Keita-Tounkara, abbassate la cresta o ve la tagliamo noi!''.



Ultimo segnale di una frattura, quella tra Keita e il mondo Lazio, che cresce di giorno in giorno e sembra ormai insanabile: dal no al rinnovo a quest'ultimo screzio con i tifosi, il futuro del senegalese sembra destinato ad essere lontano dalla Capitale e alla finestra ci sono sempre la Juventus e soprattutto il Milan. Keita è un pallino di Mirabelli, che dopo il closing prenderà le redini del mercato rossonero e ha già iniziato a muovere i primi passi con l'entourage del giocatore. Serviranno 25-30 milioni di euro per strapparlo a Lotito e il continuo deterioramento del rapporto anche con la tifoseria potrebbe ammorbidire le resistenze del numero uno biancoceleste.