"Può restare in panchina anche per tutto il resto della stagione, sono comunque gli ultimi mesi". Così meno di due mesi fa Evans commentava la situazione del fratello maggiore Geoffrey Kondogbia, messaggio neanche troppo criptico che lasciava presagire un addio a fine stagione: inviso a de Boer, inizialmente guardato con diffidenza da Pioli e tifosi timorosi che il francese fosse destinato a rivelarsi un 'bidone', schiacciato dal peso del grande investimento fatto dall'Inter per portarlo a Milano.



A distanza di neanche due mesi però è cambiato qualcosa, anzi, è cambiato tutto. Kondogbia ora è centrale nel progetto nerazzurro, Pioli lo ha scelto come spalla ideale di Gagliardini in mezzo al campo e persino i tifosi lo hanno eletto a proprio beniamino: a suggellare l'amore sbocciato con i fan il gol al Torino nell'ultimo turno di campionato, che gli è valso applausi scroscianti e soprattutto il veto categorico alla cessione. Il popolo interista infatti ha deciso: Kondogbia non si vende, dovrà essere centrale anche nei piani futuri e va dunque blindato dalle ricche offerte già arrivate (Cina e Marsiglia) e che potranno arrivare la prossima estate.



Messaggio chiaro a Suning, ma quali sono le intenzioni della proprietà cinese? Nei piani di Zhang al momento non è prevista la cessione del centrocampista francese: qualcuno dovrà essere sacrificato al termine della stagione, ma l'indiziato numero uno resta Marcelo Brozovic che potrebbe portare nelle casse nerazzurre linfa fresca e soprattutto una ricca plusvalenza. Kondogbia blindato ma non al 100%, perché tutto nel calcio ha un prezzo. Strapparlo all'Inter però è una missione ardua: serve un'offerta scandalosa, indiscutibilmente irrinunciabile per far cambiare idea a Suning e far digerire la partenza ai tifosi. Perché ora Kondogbia è a pieno titolo uno dei pilastri dell'Inter, in campo e sugli spalti.