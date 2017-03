Le polemiche post Juve – Milan non sembrano placarsi: il rigore di Dybala è rimasto indigesto a tutti i rossoneri ed i presunti atti vandalici negli spogliatoi dello Juventus Stadium non fanno alto che aggravare la situazione già abbastanza tesa. Sugli episodi e sulle polemiche, in particolare sul fatidico penalty calciato dalla Joya che ha battuto Donnarumma, si è espresso Andrea Pirlo, il doppio ex, che sostanzialmente ha ammesso che a suo modo di vedere il rigore è legittimo. Il Maestro ha vestito gloriosamente entrambe le casacche ed ha espresso il suo personalissimo parere su un episodio su cui tutti hanno parlato e discusso: come riporta Il Giornale però, parte della tifoseria del diavolo, non ha gradito le parole di Pirlo e avrebbe addirittura mandato una richiesta alla società di cancellare il regista dalla galleria d’onore del club rossonero. Altra carne al fuoco che di certo non serve a placare le polemiche, mentre i rapporti tra i due club non sono mai stati così tesi.