È una delle gare più interessanti di questo weekend, ma a poche ore dall'inizio Roma-Torino è già una partita che suscita polemiche. Da una serie di messaggi sul web, raccolti dal Corriere dello Sport, infatti emergono delle richieste piuttosto chiare dei tifosi granata ai propri giocatori: "Se la Roma non vince, il campionato è finito. Quindi facciamo come le altre squadre quando incontrano la Juventus, scansiamoci e sacrifichiamoci".



RICHIAMO A BUFFON - Il fatto richiama immediatamente alla mente un episodio che qualche mese fa ha fatto piuttosto discutere, creando un vero e proprio caso. Ci si riferisce al virgolettato del portiere juventino al proprio spogliatoio che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, era stato piuttosto eloquente: "In Serie A vinciamo perchè si scansano, in Europa no". Chiaro e coinciso, anche se poi smentito, causa tutt'ora grandi discussioni soprattutto sul web, tra chi parla di superiorità e chi di arrendevolezza.



SCANSAMOSE - Per risalire all'origine di questo verbo bisogna spostarsi là dove la forma dialettale ci porta. Proprio a Roma, ma sponda Lazio. È il 2 maggio 2010, l'Inter si prepara ad affrontare i biancocelesti all'Olimpico, ma una volta scesa in campo si trova di fronte una squadra totalmente remissiva, che infatti perde 2-0 senza possibilità di replica. Alla fine della partita però, invece degli usuali fischi per una sconfitta, l'Olimpico si abbandona ad un boato di gioia, accresciuto dagli striscioni dei tifosi: "Oh nooo!", "Scudetto Game Over". Qualche giorno dopo l'Inter alzerà il primo trofeo del Triplete, e la Roma rimarrà a bocca asciutta. I tifosi del Torino, seguendo questo esempio, vorrebbero uno sgarbo simile, per non far fuggire la Juventus, per mantenere viva qualche speranza di non vederla trionfare ancora a fine anno.