Mentre proseguono le celebrazioni per l'ultima partita con la maglia della Roma di Francesco Totti, è grande la curiosità per sapere come sarà accolta l'ultima panchina di Luciano Spalletti, individuato da parte della tifoseria come il responsabile per l'addio del capitano giallorosso e a cui non sono state perdonate le uscite polemiche al suo indirizzo. Nella notte, come riporta l'Ansa, è stato affisso uno striscione in piazza Pio XI molto polemico all'indirizzo di Spalletti: "28 maggio... Te sei levato dar c...o! Ciao Lucià".



Un messaggio che riflette il pensiero di buona parte del popolo giallorosso e che è alla base del lungo tira e molla dell'allenatore di Certaldo su una permanenza legata alla vittoria o meno di un trofeo, il preludio a un addio destinato a consumarsi nelle prossime ore, quando Spalletti incontrerà il presidente Pallotta per comunicare ufficialmente la volontà di non firmare un nuovo contratto per accettare l'offerta dell'Inter. Lunedì, o al più tardi martedì, ci sarà la conferenza stampa nella quale sarà ufficializzata la conclusione dell'esperienza alla guida della Roma e soltanto dopo il club nerazzurro comunicherà la scelta di affidargli la panchina per le prossime due stagioni.