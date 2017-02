Negli ultimi anni, il giro d’affari degli e-sports, stando ad alcune stime, raggiungerà i 696 milioni di dollari quest’anno, con un’audience che sfiorerà i 385 milioni di fruitori. Come scrive Rivista Undici sono numeri importanti che testimoniano come l’interesse attorno a questo mondo sia in costante crescita, intercettato anche da alcune squadre professionistiche di calcio che stanno incrementando gli investimenti nelle loro divisioni e-sports. Mancava solamente un’adeguata copertura televisiva: una lacuna che BT Sport ha deciso di colmare, annunciando che trasmetterà gli incontri di quest’anno dei Fifa Majors. Così Simon Green ha spiegato la decisione dell’emittente televisiva: «Questo è un altro esempio di innovazione da parte di BT Sport, il calcio virtuale è in costante crescita e siamo onorati di essere i primi a trasmetterlo nel Regno Unito».



Todd Sitrin, general manager della Competitive Gaming Division di EA ha aggiunto: «Si tratta di una grande opportunità perché questa realtà diventi mainstream: l’accessibilità è la chiave del successo. Siamo entusiasti di questa partnership con BT Sport». L’emittente trasmetterà quattro eventi: il primo appuntamento saranno le finali della zona nord-americana, in programma a Vancouver l’8 aprile. Seguiranno l’appuntamento asiatico di Singapore (22 aprile), quello europeo di Madrid (6 maggio) e le finalissime di Berlino, tra il 20 e il 21 maggio. Al vincitore andranno circa 154.000 euro, mentre il secondo classificato ne guadagnerà 77.000.