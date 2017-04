Momento di difficoltà nei rapporti tra il Partizan Belgrado e la Fiorentina. Il pomo della discordia è il giovanissimo attaccante Dusan Vlahovic. La società gigliata lo ha trattato al pari del difensore Nikola Milenkovic, raggiungendo un accordo di massima per il suo trasferimento intorno ad una cifra pari ad 1,5 milioni di euro. Solo che nelle ultime settimane si sono inseriti diversi club che non hanno fatto altro che far aumentare gli appetiti del Partizan.



La Fiorentina però non ha alcuna intenzione di cambiare la propria offerta e la cifra concordata. Questi 'trucchettini' non sono andati affatto giù alla dirigenza gigliata.