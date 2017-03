"Per quello che è stato il mio percorso in viola da giocatore, sarebbe davvero bello allenare la Fiorentina". Giuseppe Iachini si candida alla panchina della Fiorentina, che al termine della stagione potrebbe salutare Paulo Sousa e mettersi alla ricerca di un sostituto del portoghese. "Ho affetto per i colori e per la città - spiega a Radio Blu il 52enne tecnico ascolano, che da centrocampista militò in maglia viola dal 1989 al 1994 -. Lasciamo però che le cose maturino con i tempi giusti. Sarebbe comunque sicuramente un qualcosa di piacevole. La stagione attuale della Fiorentina? Alcune occasioni nascono sotto una stella non positiva, ci sono stati vari infortuni soprattutto all'inizio del campionato, e magari sono venuti a mancare dei gol in più. Con le tre partite in settimana si sono persi dei punti. Sicuramente è stata una stagione particolare, la rosa è buona e il tecnico ha dimostrato di saper lavorare".