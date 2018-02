L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini, ha commentato a Premium Sport i 7 gol subiti dalla Juventus: "Avevamo preparato un certo tipo di partita, ma abbiamo commesso tanti errori tecnici e tattici".



REAZIONE NULLA - "Dopo lo svantaggio non abbiamo reagito, anzi ci siamo abbattuti. La lezione ci servirà per il continuo del campionato, dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta. Il Sassuolo non è questo, è una squadra diversa e in altre gare lo ha dimostrato".