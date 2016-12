“Quella al Genoa per me è stata una stagione molto bella, sul campo siamo anche arrivati in Europa League”. Con queste parole Iago Falqué ha voluto ricordare la sua esperienza in rossoblù nella conferenza stampa pre Torino-Genoa. Sotto la Lanterna l'attaccante spagnolo ha vissuto uno dei suoi migliori campionati delle carriera, diventando anche il capocannoniere della squadra di Gasperini con tredici gol, due dei quali proprio al Toro: uno all'andata e uno al ritorno. Se due anni fa il Genoa è stata la squadra che lo ha fatto conoscere a tutta Italia, questa sera è invece l'ostacolo da superare per far sì che il Torino possa riprendere la corsa proprio verso quell'Europa League che i rossoblù non hanno potuto giocare a causa della mancata Licenza Uefa.



RISCATTO A GENNAIO? - Dopo una stagione più di ombre che di luci a Roma, Iago Falqué in questo campionato in granata sta tornando ai livelli di Genova: dopo l'inizio altalenante, insieme a Belotti ha preso per mano il Torino trascinandolo nelle zone alte della classifica con i suoi gol (già otto quelli messi a segno finora) e i suoi assist. Esclusi i centravanti è, dopo Mertens, il giocatore che ha segnato di più in serie A. La scorsa estate il Torino ha acquistato Falqué dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione a 6,5 milioni di euro: una cifra che Urbano Cairo potrebbe però versare nelle casse giallorosse già nelle prossime settimane. La società granata vorrebbe infatti rinforzare il reparto offensivo con un altro giocatore della Roma: Juan Manuel Iturbe. Per convincere Pallotta a cedere il paraguaiano con la formula del prestito con diritto di riscatto (come vorrebbero i dirigenti granata) Cairo sta infatti pensando di esercitare già a gennaio il diritto di riscatto per Falqué, considerato che lo spagnolo ha già dimostrato il proprio valore e la propria utilità nello scacchiere di Mihajlovic.

“Non so se verrò riscattato dal Toro a gennaio o a giugno, il prestito è ancora lungo per cui sono tranquillo. Ora penso solo alla partita con il Genoa” ha commentato Iago Falque sull'argomento riscatto. Prima di pensare al proprio futuro, infatti, lo spagnolo questa sera dovrà affrontare il suo passato.