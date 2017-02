Il futuro di Arsene Wenger è sempre più in bilico. Il contratto del tecnico francese con i Gunners scade a fine stagione e il club londinese non ha ancora preso contatti per il rinnovo, anzi. I nomi di Allegri e Tuchel sono in agenda per il post-Wenger e anche una leggenda del club inglese come Ian Wright ha ammesso che questi potrebbero essere gli ultimi mesi del tecnico transalpino all'Emirates.



"Non mi ha ovviamente detto che lascerà l'Arsenal a fine stagione ma, per la prima volta, mi ha confidato che il sente che il suo ciclo sta terminando. Eravamo insieme ieri sera e da come l'ho visto posso dire che secondo se ne andrà a fine stagione, penso proprio che questi siano gli ultimi mesi di Wenger all'Arsenal”, ha confidato alla BBC.