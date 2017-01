"Ibrahimovic alla Juve si dopava": queste dichiarazioni costano a Ulf Karlsson, ex preparatore atletico svedese, la condanna per diffamazione dal tribunale di Karlstad e una multa di 24mila corone, circa 2500 euro. Karlsson lo scorso aprile aveva insinuato che l'attaccante ai tempi della Juve avesse fatto uso di sostanze proibite, durante i suoi anni alla Juventus, dal 2004 al 2006.



LA DENUNCIA DI IBRA - "Quando giocava nella Juve ha preso 10 chili in sei mesi. Secondo me era dopato, almeno questa è la mia impressione, è impossibile prendere tanti chili di massa muscolare in così poco tempo", erano state le parole incriminate. Successivamente aveva provato a correggere il tiro ("mi sono espresso in modo impreciso e inopportuno. Mi rendo conto solo ora che quello che ho detto possa essere interpretato in una certa maniera e mi dispiace profondamente, non era mia intenzione"), ma l'attaccante del Manchester United aveva comunque deciso ugualmente di passare alle vie legali. Per il tribunale svedese, "anche se le osservazioni di Karlsson non contengono un'accusa diretta, non possono essere comprese in modo diverso e danno l'impressione che Ibrahimovic si sarebbe dopato durante la sua permanenza alla Juventus".