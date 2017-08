"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".la mia reazione è stata più o meno così. C'erano due cose che mi facevano sognare tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio:. E, fortunatamente, la fantasia non mancava mai ai loro creatori. Un giorno, poi, nel 2001, le due cose si fondono: esce. No, non il film, lo splendido film, con Robertdel 1986, ma il videogame dell'E, nel quale Edgar, Lilian, Thierry, Pep, Luis, Fabio, Dietmarr, Nwankwoe Andyagli ordini di Louis van Gaal, devono recuperare un pallone sotrattogli da una banda di samurai robot. Calcio, azione, Davids, samurai robot, il tutto che ruota attorno a un pallone: cosa c'è di meglio?ANCHE IBRA - Niente, non c'è niente di meglio. Se non, forse, uno sviluppo migliore. 28 livelli e io, tra i primi ad averlo, facevo fatica a superare il primo, nel quale bisognava, con un pallone, premere. La missione la si portava a termine a coppie e per me, personalmente, era Davids, con i suoi occhiali anti laser, più un altro."Non prenderò mai più un gioco così, con calciatori pseudo eroi!".Flop che non vuole replicare Zlatan Ibrahimovic... Sì, perché Zlatan, alla ricerca di squadra, con un tweet nella giornata di ieri ha scatenato il finimondo: l'armatura che indossa il suo avatar è rossonera, quindi... Per il momento, niente di tutto ciò, solamente l'annuncio che uscirà un videogioco con Zlatan Ibrahimovic come protagonista!- Servirà ancora un po' di tempo per capire che tipo di gioco sarà: "Capisco che ci sia curiosità - spiega Markus, CEO e fondatore di Isbit Games, casa di produzione svedese di cui Ibra è azionista, all'Expressen - presto vi diremo di cosa si tratta. Zlatan è un nostro socio e ci aiuterà nelle prossime iniziative". Nel frattempo Ibra twitta e fa sognare: "New games, new rules", nuovo gioco, nuove regole.Ma con #ZlatanLegends tutto è possibile. Ah, ricordate il. I@AngeTaglieri88