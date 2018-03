Ormai sembra tutto fatto: Zlatan Ibrahimovic è pronto a giocare in MLS. Secondo quanto riporta Espn, lo svedese avrebbe già chiuso la propria avventura con il Manchester United, con il quale non gioca dallo scorso 26 dicembre. L'ex Juve, Inter e Milan è pronto a firmare coi Los Angeles Galaxy già entro questa settimana.



OK DI MOURINHO - Il 36esnne ha già ricevuto l'ok di José Mourinho, nonostante Ibra abbia ancora quattro mesi di contratto con lo United: lo svedese, che vuole giocare e sta pensando anche a un clamoroso ritorno con la nazionale pur di giocare il Mondiale, ha ormai deciso di attraversare l'oceano e trasferirsi in MLS.