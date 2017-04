Finalmente, Zlatan Ibrahimovic parla dopo il suo terribile infortunio accusato con il Manchester United. L'attaccante svedese ha raccontato le sue sensazioni con un post su Instagram: "Prima di tutto, grazie a tutti per il supporto e per l'amore. Ormai non è più una notizia: mi sono infortunato e sarò fuori a lungo. Supererò anche questa e tornerò più forte di prima. Molte volte ho giocato con una gamba sola... per cui, non ci sarà alcun problema. Una cosa è certa: decido io quando smettere col calcio, nessun altro. Mollare non è un'opzione. Ci vediamo presto, Ibra".