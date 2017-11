Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United, numero 10 dei Red Devils, torna sul suo passato interista a margine di un evento promozionale per la Volvo: "Il 10? Per me questo numero rappresenta la stella, quello che fa la differenza, che si fa notare e che vince le partite da solo, ed è il leader e io mi vedo in quella posizione, ma non è qualcosa che ti viene dato, è solo qualcosa che sei; è proprio così che mi sento. L’ho indossato sia in nazionale che al PSG. Lo avrei portato anche all'Inter, ma sono andato via troppo presto; al Milan per rispetto ho deciso di non prenderelo"