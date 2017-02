Zlatan Ibrahimovic ha parlato della stagione del Manchester United, che può essere vincente anche senza lottare per la Premier: ''Abbiamo solo bisogno di andare avanti. Vogliamo passare il turno in Europa League e abbiamo una buona partita in casa contro il St. Etienne. In cinque competizioni in questa stagione, abbiamo vinto la Community Shield e siamo ancora in corsa nelle altre quattro. Noi abbiamo già un trofeo e possiamo ottenere il secondo in finale di EFL Cup, poi siamo in corsa ancora in Europa League e in Fa Cup, quindi anche se non diventiamo campioni in Premier League possiamo cercare di vincere altri due o tre trofei''.