Zlatan Ibrahimovic ama tenere tutti sulle spine. Come un anno fa, quando attese diverse settimane prima di annunciare il suo passaggio al Manchester United. A "Collezione Capello", programma in onda su Fox Sports, il gigante svedese ha parlato del suo futuro, lasciando ancora diversi dubbi: "Potevo andare in Cina e stare tranquillo, invece ho accettato questa sfida. Mi alleno tutti i giorni, mi piace tanto lavorare. Qui ho firmato un contratto per un anno con opzione per il secondo. Non ho tanti anni per giocare ancora. Voglio divertirmi, fare ancora la differenza. Non so ancora quello che succederà, vediamo. Non voglio smettere quando sono in calo, voglio smettere al top. Ora sono contento, ma vediamo quello che succederà".