Mino Raiola ha parlato anche del futuro dell'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, svincolatosi a parametro zero dal Manchester United, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ibra sta bene, ha tante offerte. Dagli Usa e non solo. L’Italia? Di certo non al Napoli. Invece il Milan non me l’ha chiesto, con Galliani sarebbe già qua. Io non faccio la guerra al Milan. Mi hanno chiesto Matuidi, come l’Inter e la Juve. Vediamo. Ai bianconeri un anno fa saltò per problemi politici. Magari stavolta...".