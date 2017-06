Il Manchester United lo ha praticamente scaricato e ora la mina Zlatan Ibrahimovic vaga a parametro zero nel mercato estivo. L’affaire Ibra, inevitabilmente, arriva anche sulle lavagne dei bookmaker, che pure si interrogano su dove il bomber svedese - fermo fino a fine anno per un infortunio al ginocchio - giocherà nel 2018. Secondo i quotisti Snai Ibra si accaserà nella Major League Soccer, il campionato di calcio statunitense. Zlatan in una delle 22 franchigie a stelle e strisce è dato a 1,45, ma visti gli ultimi rumours in arrivo da oltremanica (lo United potrebbe valutare di offrirgli un contratto per la seconda parte della stagione, se accelererà i tempi di recupero) valutano anche la possibilità di proseguire con i Red Devils, piazzata nella categoria “altro”, a 2,25. Difficile che nessuno si faccia avanti per averlo: Ibra senza squadra nel 2018 è una scommessa a 6 volte la posta. In più occasioni, in passato, si è parlato di un suo ritorno al Milan, opzione data a 10,00 in lavagna, così come l’ipotesi di andare a giocare in Cina. Qualcuno dice che Ibra sarebbe ideale per il Napoli, ma i bookmaker non danno credito alla pista azzurra, piazzata a 25,00. Altri ritorni in tabellone: Malmo, Juventus e Inter sono a 25,00, il Psg è a 30,00. Ultima opzione considerata il passaggio al Chelsea, su cui si punta a 50,00.