La rivincita di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Manchester United ha dichiarato al Daily Mail: "Anche stavolta ho fatto ricredere tutti i critici sul mio conto. Sto bene. Non so per quanti anni ancora potrò continuare, ma mi sto divertendo. Sono arrivato in Premier League e tutti pensavano che non fosse una cosa possibile; ma, come sempre, li ho fatto rimangiare i loro giudizi. Il che mi dà una grande energia, perché loro sono pagati per dire stronzate, mentre io lo sono per giocare a calcio come so fare. È tutto molto divertente".