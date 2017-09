Il nuovo look di Mauro Icardi non sta riscuotendo successo. L'attaccante nerazzurro si è presentato con una nuova capigliatura bionda ossigenata all'allenamento di ieri scatenando subito l'ilarità non solo dei compagni di squadra, ma, ovviamente, anche del web sempre pronto a ironizzare con meme e fotomontaggi.



Da Icardi che si trasforma in Super Saiyan alla somiglianza con Ken di Barbie fino al passaggio verso Maxi Lopez, l'ex compagno della moglie Wanda Nara. Ma il meglio l'ha dato Ivan Perisic che sfruttando la faccia allibita di Brozovic durante gli allenamenti ha postato su instagram una foto con una parrucca bionda dell'"Epico". La stessa parrucca utilizzata poi per Spalletti e non solo. Qual è la più bella? Ecco la nostra gallery.