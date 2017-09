La sfida a distanza tra Juve e Inter si traduce anche nel confronto tra i due ‘bomber’ Gonzalo Higuian e Mauro Icardi. L’attaccante bianconero non è in forma e rischia il posto al mondiale proprio per mano dello stesso Icardi. Ecco come ha commentato il confronto tra i due attaccanti argentini Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, oggi opinionista di Sky Sport: "Meglio Mauro Icardi o Gonzalo Higuain? Non dovrei farmi prendere dal momento, ad oggi direi Icardi facile perché in questo momento sta segnando con più continuità mentre Higuain sembra in difficoltà. Però dobbiamo parlare di valore assluto, e poi hanno sei anni di differenza".