Gli attaccanti vivono per il gol, lo respirano: Icardi e Immobile, che hanno fatto delle loro reti un vero e proprio marchio di fabbrica, in realtà sono a digiuno da tempo. Lazio e Inter si sfidano a San Siro, come riporta la Gazzetta dello Sport, e si sfidano anche gli attaccano a digiuno: Icardi non segna da quasi un mese, Immobile da 52 giorni. Per due bomber quasi un'eternità: stasera l'appuntamento per interrompere l'astinenza dal gol, dalla loro ragion d'essere.