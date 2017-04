L'Inter si avvicina alla partita più importante di questo finale di stagione e sabato alle 12.30 scenderà in campo contro il Milan a San Siro nel derby. Protagonista in conferenza stampa e sicuramente il giocatore più atteso per i nerazzurri è Mauro Icardi che in carriera non ha mai trovato il gol contro i rossoneri.



FRA SECONDA PUNTA E GAGLIARDINI - Parlando del modulo, Icardi ha aperto alla possibilità di avere un nuovo attaccante al suo fianco, ma è sulla polemica aperta dai tifosi contro Roberto Gagliardini che la punta argentina ha voluto dire la sua difendendo il centrocampista.



Ecco il punto da Appiano Gentile con il nostro inviato, Pasquale Guarro.