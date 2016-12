Inter-Lazio in programma questa sera al Meazza non è solo un match che profuma d'Europa. E' anche una sfida nella sfida tra due bomber in cerca di se stessi. Stessa iniziale del cognome, stessa fame di gol, stessa crisi, che potrebbe finire a pochi giorni da Natale. Questo è l'augurio di Icardi e Immobile, due attaccanti che vivono per spingere il pallone in porta, che vivono per il boato dello stadio e l'abbraccio dei compagni, ai quali Pioli e Inzaghi chiedono di tornare a brillare, nella notte più importante.



ASTINENZA - Puntuali come le tasse, in questi casi, le giustificazioni. "Lavorano per la squadra, si sacrificano per il gioco corale, aprono gli spazi". Tutto giusto, tutto vero, ma a chi di professione fa la punta si chiedono soprattutto i gol. Maurito non fa centro dal 28 novembre, dai due gol con la Fiorentina, Ciro addirittura dal 20 ottobre, dal guizzo contro il Sassuolo, all'Olimpico. L'attaccante dell'Inter è rimasto a secco nelle ultime tre, contro Napoli, Genoa e Sassuolo, l'ex Borussia Dortmund nelle ultime sei, contro Napoli, Genoa, Palermo, Roma, Sampdoria e Fiorentina. Troppe partite, è ora di svoltare.