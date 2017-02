Mauro Icardi scrive la parola 'fine' sulla telenovela legata alla sua autobiografia. L'attaccante argentino dell'Inter ha patteggiato con la procura Figc una multa di 13.500 euro per le frasi del libro che inneggiavano a condotte violente contro i tifosi. Icardi ha concordato la sanzione pecuniaria con la giustizia sportiva, che ha informato la procura generale del Coni e non ha ricevuto opposizione da parte del presidente federale Carlo Tavecchio. Per l'Inter patteggiata una sanzione di 6.500 euro.



Ecco le frasi incriminate scritte da Icardi nel libro 'Sempre avanti': "I dirigenti temevano che i tifosi potessero aspettarmi sotto casa per farmela pagare. Sono pronto ad affrontarli uno a uno. Forse non sanno che sono cresciuto in uno dei quartieri sudamericani con il più alto tasso di criminalità e di morti ammazzati per strada. Quanti sono? Cinquanta, cento, duecento? Va bene, registra il mio messaggio, e faglielo sentire: porto cento criminali dall’Argentina che li ammazzano lì sul posto, poi vediamo".